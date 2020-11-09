华米科技开展智慧健康公益活动 助力社区慢病管理
近日，华米科技(NYSE:HMI)联合安徽省红十字基金会、合肥市红十字会，开展“智慧健康社区公益关爱活动”，向社区居民免费提供健康手表，以可穿戴设备和线上医生管理平台为依托，实现对居民健康的监测和预警，搭建远程健康管理解决方案。
该项目基于智能可穿戴设备对参与者进行心率、心电、活动、睡眠等健康体征数据监测，在发现异常时及时发出预警，同时异常数据同步至管理平台，由华米智慧综合门诊的医护及时进行干预指导，让社区居民足不出户就可以享受主动健康管理服务。目前活动已首先在合肥市高新区天乐社区展开。
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