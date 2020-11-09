中国医院协会中医医院分会换届

11月6日-7日，由中国医院协会中医医院分会承办，中国中医科学院广安门医院、广东省中医院协办，中国医院协会中医医院分会第六届年会暨2020年中医医院院长论坛和中医医院分会换届大会在京召开。经委员投票选举，中国中医科学院广安门医院党委书记王笑频当选中国医院协会中医医院分会第二届委员会主任委员。

大会设立四个分论坛，聚焦党建引领与现代化医院发展、融合发展和国际化医院建设、中医医院守正创新、智慧化中医医院建设等重点、难点、热点问题进行深入研讨，为广大医院管理者讲解中医院建设新理念，开拓医院发展新思路。