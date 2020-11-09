中国医院协会中医医院分会换届
11月6日-7日，由中国医院协会中医医院分会承办，中国中医科学院广安门医院、广东省中医院协办，中国医院协会中医医院分会第六届年会暨2020年中医医院院长论坛和中医医院分会换届大会在京召开。经委员投票选举，中国中医科学院广安门医院党委书记王笑频当选中国医院协会中医医院分会第二届委员会主任委员。
大会设立四个分论坛，聚焦党建引领与现代化医院发展、融合发展和国际化医院建设、中医医院守正创新、智慧化中医医院建设等重点、难点、热点问题进行深入研讨，为广大医院管理者讲解中医院建设新理念，开拓医院发展新思路。
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医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
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