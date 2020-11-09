以书育人，共同推进健康中国建设
艾伯维与人民卫生出版社签署战略合作备忘录
2020年11月6日上午，人民卫生出版社有限公司与艾伯维医疗贸易（上海）有限公司签署战略合作备忘录。自签订之日起，人民卫生出版社与艾伯维将展开为期三年的合作。双方都期待通过一系列“升级版”的创新合作项目，共同推动中国医疗健康事业的发展，共同为健康中国2030行动出力。
据悉，五年来，人民卫生出版社与艾伯维围绕着数字化创新、基层医护人员培训、探索创新健康宣教模式等方面，已经展开了多层次卓有成效的合作，双方共同打造了包括“关艾汇数字化平台”、“艾心说患教视频库”、“例行天下共创式病例图书馆”等多个精品合作项目，同时，创造了多个创新平台——构建了面向全国艾滋病领域医护人员的一站式服务平台，打造了一个内容丰富的国内艾滋病领域医学服务微信公众号，建立了专业的国内艾滋病领域线上病例研讨平台等，在社会形成了广泛的影响力。
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