第七届中国国际老龄产业博览会开幕 长寿之乡品牌亮相
11月6日至8日，第七届中国国际老龄产业博览会（简称SIC老博会）举行。“中国长寿之乡特色展区”亮相老博会。
据老博会相关负责人介绍，为打响“中国长寿之乡”品牌，服务长寿之乡和企业发展，长寿之乡绿色发展区域合作联盟今年再度携手老博会组委会，全新升级“中国长寿之乡特色展区”。本届老博会，联盟共组织50多家长寿之乡企业、机构报名参展参会。来自江苏溧阳，山东文登、东明，浙江丽水、云和，广东大埔，贵州兴仁，广西龙州、乐业，河南封丘，福建柘荣，江西丰城，湖南麻阳等长寿之乡企业，携带各地独具特色的养生名优产品、健康疗养项目、休闲养生旅游服务等亮相老博会，揭示长寿的奥秘所在，展示了长寿之乡健康养生的独特魅力。
在广州连锁经营协会商务配对专场、中国长寿之乡专场洽谈会暨苏宁易购说明会上，苏宁易购平台代表以及丽水山耕梦工厂农业科技有限公司、联盟企业家委员会溧阳分会、上海尚耕农业科技有限公司等长寿之乡企业代表在会上作推介发言，各长寿之乡政府、部门及其企业代表与广州连锁商超机构代表进行了供需对接洽谈。
据老博会相关负责人介绍，“中国长寿之乡”是中国老年学和老年医学学会牵头组织认证的称号，目前共认证“中国长寿之乡”80余个。
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