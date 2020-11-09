吉林省心血管走基层暨胸痛最后一公里建设工程培训项目启动
11月6日，吉林省心血管走基层暨胸痛最后一公里建设培训项目启动仪式在长春举行。此次会议由吉林省健康管理学会主办，吉林大学第二医院承办，天士力生物医药有限公司协办。旨在将“健康中国2030”提出的“共享共建、全民健康，以人民健康为中心”的战略思想传递下去。把聚焦县级以下医疗单位提升救治能力，助力2021年胸痛中心为己任，打造“最后一公里”建设培训工程项目。来自于吉林地区9个地级市42个县人民医院心内科主任及副主任，以及6家卫生院代表，齐聚一堂。
会议由两部分组成，首先，各方领导致辞及项目启动授牌仪式。其次，由来自省内四家医院的老师，分别对不同基层的胸痛救治，做出授课。
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