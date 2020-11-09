推进医养结合事业产业发展
中国老年学和老年医学学会2020年学术大会在广西举行
11月7日-8日，中国老年学和老年医学学会2020年学术大会举行并发布《积极应对人口老龄化国情报告2020：聚焦医养结合》、《新时代积极应对人口老龄化研究文集.2020》。大会围绕“积极应对人口老龄化：推进医养结合事业产业发展”主题，设政策、实践、智库多个论坛，以主旨演讲、专题报告、对话交流等形式，架起政府、智库、社会、企业之间沟通交流平台，深入老龄问题研究和成果运用。
据会议主办方介绍，本届2020学术大会首次京外举办，得到了全国各地老龄办、老年学学会、老年教育、养老机构的大力支持和积极参与。人民日报健康客户端作为首席战略合作媒体进行全程直播，形式多样、亮点众多的大会内容吸引了线上线下120多万人次参与和关注。
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医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
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