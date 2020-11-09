中国老年学和老年医学学会2020年学术大会在广西举行

11月7日-8日，中国老年学和老年医学学会2020年学术大会举行并发布《积极应对人口老龄化国情报告2020：聚焦医养结合》、《新时代积极应对人口老龄化研究文集.2020》。大会围绕“积极应对人口老龄化：推进医养结合事业产业发展”主题，设政策、实践、智库多个论坛，以主旨演讲、专题报告、对话交流等形式，架起政府、智库、社会、企业之间沟通交流平台，深入老龄问题研究和成果运用。

据会议主办方介绍，本届2020学术大会首次京外举办，得到了全国各地老龄办、老年学学会、老年教育、养老机构的大力支持和积极参与。人民日报健康客户端作为首席战略合作媒体进行全程直播，形式多样、亮点众多的大会内容吸引了线上线下120多万人次参与和关注。