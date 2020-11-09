婚内最重的“家底”是接纳自己

过去的婚姻常常讲究门当户对，不对等的外在经济条件，会成为难以逾越的婚姻阻碍。而如今，每个人都有了更多的发展机会，婚姻看起来也不再是一件必须拼“家底”的事情。然而，当“家底”的比较不再奏效，有些差异看起来似乎更难以理解了。如：有的人条件一般，却可以找到包容又有耐心的好伴侣；也有的人本身条件不错，又努力又上进，在婚姻里却总是被挑剔、否定。有的人在婚姻里从不主动付出，却可以活得心安理得，还能被关心和照顾；也有的人在婚姻里付出无数，却仍然十分忐忑，总觉得自己做得不够好。

这种婚姻里呈现出来的巨大差异，显然不是由外在物质条件决定的，那又是由什么决定的呢？这就是我们最容易忽略的一部分：内在的心理结构。也就是说，表面上大家都不再需要拼“家底”了，实际上，却是在拼一种隐形的“家底”。

“家底”薄弱的人在婚姻里会被动

来访者小伦在婚姻里总感到委屈，抱着找解决办法的期待前来咨询。在咨询中，她最习惯问的几句话是：我这样做对吗？是不是我不该这样看待这个问题？我问她：如果我说是或不是，你的感觉会怎样？她说：如果你说是，我就觉得自己有问题，应该改变；如果你说不是，我就觉得我没有错，是对方应该改变。

她总是感觉自己不够好、不应该，这种感觉一直伴随着她的成长。当进入婚姻时，她也常常感觉受到丈夫的指责、挑剔和不理解，她几乎没有任何力量去扭转他人对她的错误理解，反而会不自觉地把别人的评价都内化成了对自己的怀疑和攻击，把所有自然涌现的自我感受都当成了不应该或不理智。那么，是什么让她在关系里变得如此被动，并一天天忍受着日益增多的委屈呢？

“自我挑剔”带来的伤害

现实生活中存在一个规律。一位女性若能获得娘家无条件地支持和接纳，她在婚姻里就可以刚柔兼备；相反，如果她获得的是否定或打击，那么她将不得不在婚姻里变得小心翼翼。当我们失去了一个可以进退自由的空间时，就只能要么躲起来，用讨好和迎合来避开冲突或矛盾；要么就像一个斗士，不顾一切地想要去获得关系里的正义，哪怕遍体鳞伤。放到关系里，就只能要么委屈自己，要么失去理智。

实际上，为了向别人展现一个“好”的自己，却承受了太多的代价。看起来努力做“好”，让别人对自己的感觉好一点，实际上只是在试图取悦一个根本无法取悦的自己。那个自己，对自己就是非常挑剔、不接纳，任何别人的怀疑和不认同，都可能启动一次“挑剔自己”，对自己的全面审视和无底线的攻击。

许多时候，婚姻里发生的无解冲突，归根到底，都是我们跟自己的冲突。那些在婚姻里“家底”弱的人，往往在关系里付出最多，也可能表达得最多、说得最用力，却总是被忽略和伤害，那是因为我们在别人和自己之间，失去了一张“自我接纳”的保护膜。

好婚姻需要夯实自己的“家底”

现实生活中，我们经常看到，一个“家底”不差的人，可以把一手烂牌打成王炸；相反，一个“家底”亏空厉害的人，可能白白错失很多好的机会。这其中有一种很重要的因素叫掌控感。当你有掌控感时，你的力量就会内收，你就可以有空间来思考和觉察，你就可以有意识地做一些更好的选择，别人自然就会更加尊重你。当你失去掌控感时，你就想回避，内心会被很多情绪占据，没有空间去觉察和思考，任由自己被感觉推着走。

这种掌控感，不是真的要去掌控某个人，而是内心的夯实所带来的稳定感，是相信自己可以面对一些不确定问题的能力。能够带来这种掌控感的就是夯实自己的“家底”，就是学习自我接纳，让自己的内心里有一个属于自己的、永不动摇的安全基地。

当我们层层剥开婚姻问题，最终看到的就是我们与自己之间的距离。为什么有时候我们会在关系里，苦苦追求他人的理解、看见、肯定和认可？那是因为我们对自己的不理解、看不见、不肯定和不认可。当失去了对自己的觉察，就会觉得自己是关系里最委屈的受害者。每个人的伤痛和脆弱，只有自己充分地看见和容纳，在关系里才不用费力掩饰和躲藏，才能被关系滋养。

其实，最根本的问题不在于婚姻里可能会出现“家底”的不对等，重要的是当你的“家底”变薄，内心受伤时，你没有看见自己在关系里试图逃避、失去自我的过程。如果看见，你就可能放弃自责，给自己足够的空间去平复伤痛。当你内在的掌控感得到修复，它才能护送你穿越关系里坚硬的摩擦和碰撞，到达相互理解和彼此滋养的柔软殿堂。（心理咨询师、高级婚姻家庭咨询师 罗近月）