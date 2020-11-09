日本接连出现禽流感疫情

新华社东京11月8日电（记者 华义）日本香川县8日通报，该县又有一个养鸡场出现禽流感疫情，该养鸡场的约4.8万只鸡将被扑杀。

通报称，香川县东香川市一个养鸡场7日报告了鸡大量死亡的情况，8日经检测确认，这些死鸡感染了H5型禽流感病毒。香川县决定扑杀该养鸡场的4.8万只鸡，并将周边半径3千米内的区域设定为“移动限制区域”，限制此范围内所有养鸡场的禽类和蛋类产品运输。

香川县5日曾报告，该县三丰市出现H5型禽流感疫情，当地请求自卫队协助扑杀了33万只鸡。这是自2018年1月以来，日本首次有养鸡场出现禽流感疫情。日本首相菅义伟要求有关部门加强预防措施和信息收集。

日本环境省10月30日宣布在北海道的野鸟粪中发现H5N8型禽流感病毒，这是日本时隔两年半再次在野鸟身上检测出高致病性禽流感病毒。