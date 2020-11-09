耳穴疗法，你知道吗？

秋冬季天气转凉，颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、膝关节痛等疼痛疾病患者前往医院就医的情况明显增多。在海口市人民医院中医科特色治疗室，经常会看到来来往往的中老年患者在这里接受各种特色的中医疗法。

“大夫，这贴的是什么呀？这有什么作用呢？哎呦哟……感觉有点刺痛，是不是我哪里不正常啊？”68岁的郭大爷曾在海口某货运公司当过38年的货运司机，因长期开车，患上严重的颈椎病。前几天因为颈椎病发作，脖子无法转动，来到海口市人民医院中医科住院治疗。他一边将一侧耳朵伸向护士，一边是连串的发问。

“大爷，再忍耐一下，痛就说明阳性反应点找对了，很快就好！”治疗护士一边按压着郭大爷的耳穴，一边解释道。

贴耳朵能治疗颈椎病？如果医生告诉你，贴耳穴不光是治疗颈椎病，还可以治疗全身疾病，你相信吗？今天就跟着海口市人民医院中医科主任王德来了解一下中医特色疗法——贴耳穴。

首先，耳穴是什么呢？王德介绍，耳穴也叫阳性反应点，是分布在耳廓上的腧穴，与脏腑经络有着密切的关系，各脏腑经络组织在耳廓均有相应的反应区，当人体的某一部分发生病变时，往往会在耳廓的一定部位出现局部反应，如压痛、结节、变色、导电性能等，这些现象可以作为判断身体疾病的依据，还可以通过刺激耳穴起到治疗疾病的效果。

据介绍，在中国古代2000多年前，就已经有了通过耳穴来治疗疾病的记载，耳穴的全息理论也古已有之。

耳穴疗法的适应范围很广，王德介绍，该疗法可以适用于各种疼痛性病症，如软组织损伤、手术后疼痛、头痛、面痛、胁痛、蛇丹、腰腿痛、关节痛；各种内脏病症，如眩晕、失眠、阳痿、遗精、月经不调、哮喘、泄泻、便秘、瘿、消渴、肥胖、小儿遗尿；各种热病，如感冒、百日咳、丹痧、疟疾、痢疾等；皮肤病和五官病，如风疹、湿疹、目赤肿痛、牙痛、口疮、耳内流脓、乳蛾、喉痹等。其中有许多病症可单独用本疗法，有的则宜配合其他疗法进行治疗。而且耳穴不受气候、环境、设备、场地等条件限制，贴压简单方便。

此外，王德还提醒大家注意该疗法的一些禁忌症：外耳湿疹、溃疡、冻疮溃破等情况不宜用；严重器质性疾病，如高度贫血、心脏病等不宜用；妇女怀孕期间须慎用，有习惯性流产史的孕妇当禁用。(记者 侯赛 张惠宁)