约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠确诊病例超5000万例

新华社纽约11月8日电 美国约翰斯·霍普金斯大学8日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间8日11时24分（北京时间9日0时24分），全球累计新冠确诊病例超过5000万例，达50052204例，累计死亡病例1253110例。

数据显示，美国是累计确诊病例和死亡病例最多的国家，累计确诊病例9879323例，累计死亡病例237192例。累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、俄罗斯、法国等，累计死亡病例较多的国家还有巴西、印度、墨西哥、英国等。

这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区的数据。

全球新冠确诊病例数仍在快速攀升。约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊病例9月17日超过3000万例，10月19日超过4000万例，从3000万例升至4000万例耗时32天，从4000万例升至5000万例耗时仅20天。