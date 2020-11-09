世卫组织：欧美6国貂养殖场发现新冠病毒 丹麦全国宰杀1700万养殖貂

世界卫生组织7日说，丹麦、美国、意大利、荷兰、西班牙和瑞典6个国家已报告貂养殖场发现新冠病毒。

世卫组织6日在一份声明中说，6月以来，丹麦共发现214人感染与貂养殖场有关的新冠病毒，其中12人感染一个“独特的”新冠病毒变种。这12名感染者9月在丹麦北日德兰岛被发现，年龄最小的7岁，最大的79岁，其中8人关联养貂产业，另外4人来自当地社区。世卫组织将在全球范围审视貂养殖场的生物安全。

世卫组织说，新冠病毒由感染者传染给貂，貂继而在同类间传染新冠病毒，并构成向人传染新冠病毒的风险。

世卫组织说，初步观察显示，从感染者的临床表现、严重程度和传染情况来看，丹麦发现的这个新冠病毒变种与其他新冠病毒相似，尚不清楚这一变种会带来怎样的影响。初步研究结果显示，这一变种“中等程度地降低了对中和抗体的敏感性”。

世卫组织说，后续科学研究需要核实初步研究结果并从诊断、治疗和研发疫苗方面了解这一变种可能带来的影响。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森4日说，鉴于卫生部门在养殖貂身上发现的新冠病毒变种已传给人，政府将宰杀所有养殖貂，数量至多1700万只。

丹麦警察总长托基尔·福格德7日在记者会上说，迄今大约1600万只养殖貂被宰杀。武装部队、食品兽医局和私营企业派人参与宰杀，致力于在接下来的一周完成宰杀作业。

国家血清研究所研究员蒂拉·格罗弗·克劳泽说，即便这种特殊的病毒变种消失，“新的或者更危险的变种还有可能出现。因此，毫无疑问，宰杀丹麦所有养殖貂是正确决定”。

英国政府7日宣布，自当天起，过去14天在丹麦或经过丹麦的非英国公民或居民一律不得进入英国；从丹麦或经丹麦回英的英国公民和居民，连同家人必须自我隔离14天。英方将在一周后评估是否调整这项规定。综合新华社电