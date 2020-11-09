加拿大赴华航班实施新规 乘客须凭“双检测”阴性证明登机

中新社多伦多11月7日电 (记者 余瑞冬)为减少疫情跨境传播，自11月7日起，从加拿大搭乘航班赴华的中、外籍乘客，须凭登机前2天内在加拿大采样的新冠病毒核酸检测阴性证明和血清特异性IgM抗体(简称“血清抗体”)检测阴性证明登机，两者缺一不可。

根据中国驻加拿大使馆10月31日发布的通知，核酸检测和血清抗体检测(以下称“双检测”)均应于乘客登机前2天内在加拿大完成，以采样时间为准。乘客可在加卫生部门认可的任何检测点、医院、药房等机构检测。

需经第三国中转乘机赴华的人员须在加拿大进行第一次“双检测”，并凭上述检测阴性证明登机。抵达中转国后进行第二次“双检测”并获得阴性证明。两次“双检测”均须于登机前2天内完成。

7日新规实施首日，加拿大共有3班赴华直航航班，包括多伦多直飞上海的东航MU208航班、温哥华经郑州飞北京的国航CA998航班，以及温哥华直飞成都的川航3U8502航班。

中新社记者在多伦多皮尔逊国际机场看到，航空公司值机工作人员在为准备飞赴上海的乘客办理登机牌时，须查验并留存其纸质版“双检测”阴性证明。现场工作人员亦为乘客测量体温，并提醒乘客在“双检测”阴性证明上写下其在中国国内的联系电话。

有乘客表示，因自己是首批须凭“双检测”阴性证明登机的乘客，未知因素较多，获悉新规后不免忐忑。检测和领取报告的过程较为紧张，但总体顺利。一位孙姓乘客表示，为求“双保险”，自己在规定时限内往返蒙特利尔、多伦多两地，并及时获得了两地不同检测机构的阴性证明。

连日来，中国驻加使领馆亦通过官方网站、华人社区微信群等多个渠道就新规定向赴华乘客答疑解惑。

目前中国已对美国以及欧洲、大洋洲、非洲和东南亚多国赴华航班乘客作出须凭“双检测”阴性证明登机的要求，但各国开始执行的时间有所不同。