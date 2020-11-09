上海新增3例感染H7N9禽流感病例？上海卫健委辟谣

中新网11月8日电 据上海市卫健委官方微博消息，近日有媒体报道称，“截至4日21点，上海又确诊3例人感染H7N9禽流感病例。目前全市共6例患者中已有4例死亡，另两名患者中有1名4岁患儿，病情轻微正在康复。”上海市卫健委表示，此为假消息。