两军方人员确诊新冠 新西兰国防部大楼千余人居家办公

中新网11月8日电 据新西兰天维网报道，6日和8日，新西兰报告两名军方人员感染新冠病毒，其中一人在奥克兰一处隔离点工作，另一人是与他有工作接触的同事。为了防范疫情扩散，军方已经要求1300名在国防部大楼里工作的人员居家办公。

据报道，两人是军方雇员。6日确诊的病例A在奥克兰一酒店隔离点工作，在其确诊后，相关的25名密切接触者均进行了新冠检测，结果一人呈阳性，即8日报告确诊的病例B。

病例B不在隔离点工作，但4日与病例A一起开过会，然后回到惠灵顿的家中。目前，该会议的其他参与者正在隔离。

另外，病例B于5日晚上乘航班从奥克兰飞往惠灵顿。新西兰卫生部门正在联系其前后两排的乘客，要求他们进行检测并自我隔离，直到11月19日。同时要求他们的家人隔离和检测。

卫生部称，病例A的病毒基因组测序的初步结果显示，与先前在隔离点中的病例存在联系。“这使我们有信心确定传播是如何发生的”，卫生部称，“没有任何迹象表明奥克兰或惠灵顿地区存在更大的疫情风险。”

病例B确诊后，军方已经关闭了他们位于惠灵顿的国防部大楼，并进行深度清洁。大楼里的1300名雇员回家工作。

空军副司令托尼8日在一份声明中说，两名确诊的军方人员中，有一名文职雇员在国防部大楼里工作。所有人员将在家里工作，直到另行通知。