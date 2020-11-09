日本香川县又一养鸡场现禽流感疫情 将再扑杀4.8万只鸡

中新网11月8日电 据“中央社”报道，日本政府5日宣布在香川县三丰市的养鸡场检测出了高致病性禽流感病毒，决定对该养鸡场饲养的约33万只鸡进行扑杀作业。该县8日表示，另一处养鸡场也发现禽流感疫情，将扑杀养鸡场内约4.8万只鸡。

据报道，香川县政府表示，7日下午接获东香川市养鸡场通报，有10多只鸡死亡。相关人员前往查看时，从死亡的鸡中检验出禽流感病毒呈阳性，之后再经研究机构详细调查，确认是H5型高致病性禽流感病毒。

据此前报道，位于日本西南部四国岛的香川县5日通报，三丰市一个养鸡场出现了高致病性禽流感疫情。在4日的初步检测中，有11只死鸡的病毒检测结果呈阳性，5日基因检测确认是H5型禽流感病毒。香川县决定立即扑杀处理该养鸡场的约33万只鸡，并加强周边道路的消毒工作。

由于短期内出现两起禽流感疫情案例，县府为避免疫情扩散，已将东香川市这处养鸡场半径3公里范围，列为禁止移动鸡与鸡蛋的“移动限制区域”，并将半径10公里内列为禁止出货的“搬出限制区域”。

东香川市这处养鸡场，距三丰市发生疫情的养鸡场约50公里，农林水产省目前已派遣专家小组前往东香川市，与地方政府就传染途径等进行详细调查。