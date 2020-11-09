让中医药在创新中传承（人民时评）

前不久，《粤港澳大湾区中医药高地建设方案（2020—2025年）》发布，标志着大湾区中医药高地建设正式启动。这是贯彻落实习近平总书记关于中医药工作重要论述的具体行动。去年10月，习近平总书记对中医药工作作出重要指示、《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布、全国中医药大会召开，为促进中医药传承创新发展按下了快进键。一年多来，各地深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作重要指示精神，中医药守正创新的实践探索全面展开。

今天，人民群众日益增长的健康需求，正在让古老的中医药焕发勃勃生机；中医独特的健康观，也正在为人们提供全方位全周期的健康保障。今年以来，面对新冠肺炎疫情肆虐全球的大考，中医药交出一份出色答卷。以张伯礼、黄璐琦、仝小林3位院士为代表的中医药人，从古典医籍中挖掘精华，在传统方剂中寻找灵感，在现代科技中攻关突破，创造性、高效率地筛选出“三药三方”，为抗击疫情做出了重要贡献。《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书指出：“中医药参与救治确诊病例的占比达到92%。湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。”推动中西医相互补充、协调发展，彰显了我国卫生健康事业显著优势，也更加坚定了我们中医药传承创新发展的信心与决心。

遵循中医药发展规律，立足根基，挖掘精华，保持特色，中医药才能根深叶茂、生生不息。一年多来，各地把遵循中医药发展规律作为政策制定的出发点和落脚点，加强中医药管理体系建设，进一步健全中医药管理机构，充实中医药人员力量。国务院中医药工作部际联席会议办公室的统筹协调，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》的125项重点任务由牵头部门和参与部门逐一敲定，形成了共抓落实、协调推进的强大合力。建立健全中医药法规和政策举措，发展完善中医药管理体系、评价体系、标准体系，有力破除一系列制约中医药发展的难题，古老的中医药为健康中国建设提供新动力。

中医药事业越是迈向高质量发展，就越要推动中医药特色发展、内涵发展、融合发展。一年多来，凸显中医药优势的鲜活经验不断涌现，为中医药传承创新发展带来不竭动力。成就固然令人欣喜，但当前中医药发展还有很多地方需要“补短板、强弱项、激活力”。这就要求我们必须坚定中医药发展自信，遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新，推动中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药事业和产业高质量发展，实现中医药创造性转化、创新性发展。在开启全面建设社会主义现代化国家的新征程上，中医药传承创新发展依然任重而道远。

习近平总书记强调：“要促进中医药传承创新发展，坚持中西医并重和优势互补，建立符合中医药特点的服务体系、服务模式、人才培养模式，发挥中医药的独特优势。”传承精华，中医药发展才能源远流长；守正创新，中医药发展才会清流激荡。在新的历史起点上，让我们落实好新发展理念，紧扣高质量发展要求，开创中医药传承创新发展新格局，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 10 版）