动物防疫废弃物 监管不能“留白”
近日，笔者在某地发现，许多畜禽养殖场对动物防疫中产生的疫苗空瓶、废弃物等，基本都是按一般垃圾扔掉，有的随便在附近挖个坑一埋了之。乡镇动物防疫部门每年都会产生大量废弃疫苗和疫苗空瓶，如何处理这些废弃物，工作人员也很犯难，有的长期堆放在库房里，有的自行找地方掩埋。
乡村动物防疫废弃危险物监管不能留下空白。用过的疫苗空瓶、废弃疫苗等，有一定的危险性，需要采取安全有效的处置措施。建议有关部门加强动物防疫废弃物的处置监管，建立统一回收机制，或者委托相关医疗废弃物处置中心集中处置。
陕西城固县 张忠德
《 人民日报 》（ 2020年11月09日 08 版）
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