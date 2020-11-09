中国秋粮收购基本结束 主产区已收购逾2000万吨

中国国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云6日透露，中国秋粮丰收已成定局，预计全年粮食产量将再创历史新高，连续六年保持在1.3万亿斤以上。

他透露，目前，秋粮收获已基本结束，收购工作正全面展开。截至10月31日，主产区入统企业累计收购秋粮2163万吨，同比增加95万吨。其中，中晚籼稻1026万吨、粳稻304万吨、玉米807万吨、大豆26万吨。

秦玉云表示，与开秤初期相比，农民售粮积极性有所提高。以当前市场价格卖粮，种植收益较好，越来越多的农民开始卖粮兑现，东北等主要产区玉米、稻谷、大豆已开始上量。

市场收购价格也呈现趋稳态势。秦玉云说，2020年以来，受疫情、灾情等影响，中国国内主要粮食品种价格出现了不同程度上涨。随着市场粮源增加，近期市场价格逐渐平稳，个别品种有所回落。

据监测，中晚稻收购价格在每斤1.27—1.4元(人民币，下同)；玉米价格1.05—1.25元，近日有的深加工企业开始下调价格，南方港口玉米到货量增加，价格也出现回调，玉米期货价格近期有所回落；国产大豆均价2.3元左右。

从购销来看，秦玉云透露，2020年，中国小麦、早籼稻市场化收购比重在90%左右，预计秋粮收购也将以市场化收购为主，全国大范围启动中晚稻最低收购价执行预案的可能性不大。

由于粮食生产连获丰收，中国粮食安全形势持续向好。秦玉云说，目前，中国粮食库存处于历史高位，其中小麦、稻谷等口粮品种能够满足一年以上消费需求。

此外，政府粮食储备体系健全，库存规模充实，仅地方储备就能满足产区3个月、销区6个月、产销平衡区4.5个月以上的市场供应量。36个大中城市及市场易波动地区成品粮油库存保障能力都在20天以上。(记者 周锐)