内蒙古增强医疗救助托底保障

本报呼和浩特11月8日电 （记者张枨）日前，记者从内蒙古自治区医疗保障局召开的新闻发布会上获悉：今年以来，内蒙古医保部门不断巩固完善基本医疗保险、大病保险和城乡医疗救助三重保障制度，形成综合保障机制，梯次减轻参保患者医疗费用负担。

提高大病保险倾斜力度，增强医疗救助托底保障功能。大病保险实现城乡居民医保参保人员全覆盖，降低并统一大病保险起付线为1.4万元，政策范围内支付比例达到60%以上。目前，特困人员、低保对象、农村建档立卡贫困人口在年度救助限额内住院救助比例达到70%以上。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 17 版）