六国貂养殖场发现新冠病毒

新华社电 世界卫生组织7日说，丹麦、美国、意大利、荷兰、西班牙和瑞典6个国家已报告貂养殖场发现新冠病毒。

丹麦政府4日说，在丹麦养殖貂身上发现的一个新冠病毒变种已传给12人，政府将组织宰杀丹麦所有养殖貂。世卫组织6日宣布在全球范围审视貂养殖场的生物安全。

世卫组织6日在一份声明中说，6月以来，丹麦共发现214人感染与貂养殖场有关的新冠病毒，其中12人感染一个“独特的”新冠病毒变种。这12名感染者9月在丹麦北日德兰岛被发现，年龄最小的7岁，最大的79岁，其中8人关联养貂产业，另外4人来自当地社区。

世卫组织说，新冠病毒由感染者传染给貂，貂继而在同类间传染新冠病毒，并构成向人传染新冠病毒的风险。

世卫组织说，初步观察显示，从感染者的临床表现、严重程度和传染情况来看，丹麦发现的这个新冠病毒变种与其他新冠病毒相似，尚不清楚这一变种会带来怎样的影响。初步研究结果显示，这一变种“中等程度地降低了对中和抗体的敏感性”。

世卫组织说，后续科学研究需要核实初步研究结果并从诊断、治疗和研发疫苗方面了解这一变种可能带来的影响。

丹麦卫生机构认为，这一变种不会加重患者病情，但可能影响全球研发中的新冠疫苗应用时的有效性。

英国政府7日宣布，自当天起，过去14天在丹麦或经过丹麦的非英国公民或居民一律不得进入英国；从丹麦或经丹麦回英的英国公民和居民，连同家人必须自我隔离14天。英方将在一周后评估是否调整这项规定。