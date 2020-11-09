“自愿降薪”测试忠诚度测出企业的小格局

近日，知乎上一则微信群聊天截图引发网友热议。截图中有人发言：“今年公司效益良好，利润有较大增长。公司决定，允许员工自愿申请每月降低待遇的10%。”据报道，发言者为广州某公司创始人徐某，该截图群对话的员工已离职。多名该公司员工透露，“自愿降薪”为公司的服从性/忠诚度测试，类似测试在公司每年都会发生。

公司效益良好，利润有较大增长，按理说应该给员工加薪。然而，广州这家公司决定允许员工自愿降薪10%，以此来测试服从性和忠诚度，令人匪夷所思。“自愿降薪”测试员工忠诚度不仅涉嫌劳动违法，也测出了企业及老板心胸狭隘，应当立即予以叫停和纠正。

上述截图所示该公司负责人说降薪的意思是：每月待遇今年年度调整不提高，年度调整结束后，明年每月待遇降低10%，且要求入职公司24个月以上的人员可以申请“自愿降薪”。有员工指出，“自愿降薪”操作更像是“钓鱼”，是老板希望用完全信任他的人。“截图事件”发生后，老板在大群里评判、吐槽截图的员工，该员工离职后，跟该员工平日关系密切的两名员工也遭“离职”。

个别企业老板这种忠诚度测试，说白了就是要求员工对自己的意愿绝对服从，有意见和说“不”者，将遭到惩罚或被开除。如此变态的奴性文化，是对广大员工的人格权不尊重。

按照《劳动法》及《劳动合同法》，公司可以根据其经营效益，设定相应工资绩效考核制度及薪酬。但这种权力不应当被滥用，就截图显示内容，并不属于公司可以单方提出降薪的情形。“自愿降薪”相当于邀约，劳动者有权利说“不”，可以不接受这个邀约。如果公司以这种形式为依据，“假戏真做”对员工进行降薪，或逼迫说“不”的员工离职，都属于违反劳动法规的情形。

其实，如果是公司经营确实出现困难，可以通过跟员工协商一致的情形下，作出薪资调整。但该公司表述是“公司收益良好”，这种情况却要求“自愿降薪”，显然不合常理，也可以被视为违反《劳动法》，员工有权予以抵制。

类似“自愿降薪”的系列操作，被该公司内部员工视为“服从性测试”，目的在于“测试忠诚度”“排除异己”。此类测试算是该公司内部另类的“企业文化”，基本每年都会有。企业测试员工的忠诚度，可以让员工们步调一致，将少数“刺头”和不听话的员工淘汰掉，有利于企业的管理。但对广大员工来说，则让他们失去了“自我”，容易变得被企业老板呼来唤去，这与现代法治社会格格不入，也侵犯了员工的合法权益。

对于这类现象，相关劳动监察等监管部门有必要介入，对这类企业类似“自愿降薪”等劳动违法行为，及时予以叫停和纠正。对侵犯劳动者合法权益的，支持和帮助员工依法维权，绝不能让类似企业文化肆意侵害员工利益。