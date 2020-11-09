以更包容数字治理建设更均衡数字社会

北京市卫生健康委近日明确，年底前北京市所有医疗机构须开设老年人挂号、就医等绿色通道，各二级以上医疗机构入口增设老年患者“无健康码”绿色通道，协助没有手机无法提供健康码的老年人，通过手工填写流调表等方式完成流行病学史调查，缩短老年人在诊区外的等候时间。

今年重阳节期间，北京市老龄办、市老龄协会发出倡议，其中提出车站、机场、医院、商场等行业窗口和公共场所优化服务，为老年人提供必要的信息引导和人工帮扶，建立“无码绿色通道”；保留现金支付及线下办理渠道，改善“面对面”服务。北京市卫健委进一步部署优化老年人挂号就医有关工作，及时回应社会各界对帮助老年人迈过“数字鸿沟”问题的关切，值得积极肯定和乐观期待。

随着我国网络技术高速发展，数字应用辐射面、覆盖率不断扩大，人们的衣食住行被一部方寸大小的智能手机便捷高效安排。与此同时，部分老年人、残障人士、低收入者因为不会用、不能用智能手机，出现了扫码难、就医难、购物难等不容忽视的问题。帮助老年人等“数字弱势人群”迈过“数字鸿沟”，建设更丰富的数字生活和更均衡的数字社会，已成为当务之急。

人们说的“数字鸿沟”，主要体现为不同人群对接数字应用时在适应能力、物质条件等方面的差异，一些“数字弱势人群”由于适应能力较低或不具备相关物质条件，存在着被数字经济、数字生活“抛弃”的危险。为帮助“数字弱势人群”跟上数字化时代，政府部门、公共机构应统筹推进公共服务，加快普惠性数字生活和数字社会基础设施建设，保障“数字弱势人群”分享数字红利的权益。

同时，智能产业、互联网企业特别是大型生活服务电商平台，应加大投入研发更具包容性的技术产品和应用，积极参与城市治理和基层社会治理，使数字技术和应用尽量覆盖更多的“数字弱势人群”。近日出版的《从数字生活到数字社会——美团年度观察2020》分析认为，近年来我国服务型商业数据平台发展迅速，其所要建立的数字消费生态和服务生态，也是政府社会治理目标的组成部分，“数字经济的发展，超大能力数字平台的搭建，使得搭建这种平台的企业，在质量与服务的内控与管理上日益带有社会治理色彩”。

在此过程中，大型生活服务电商平台可以充分发挥自身优势，通过参与城市治理助力缩减、消除各种“数字鸿沟”。据《从数字生活到数字社会》介绍，近年来美团探索出外卖骑手兼职“小巷管家”（将日常送餐工作与社会面巡查相结合）、骑手担任城市“急救员”、“天网”“天眼”助力食品安全、大数据赋能舆情监控等平台企业参与城市治理模式。在现有探索实践基础上，生活服务平台企业还可以有针对性地为“数字弱势人群”提供专门服务，如美团与中国盲人协会新近上线“美团语音盲人定制应用”，能以“语音交互”方式帮助盲人完成外卖下单全流程。

数字科技造就了数字生活，但仅有数字生活还不能建成良好的数字社会。只有政府部门、互联网企业及社会各界通力合作，通过更完善的数字技术和更包容的数字治理，解决数字基础设施、公共服务、生活服务和城市社会生态发展不平衡、不充分的矛盾，我们才能建成一个更加均衡、友好的数字社会。