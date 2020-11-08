国家卫健委：11月7日新增确诊病例28例 均为境外输入病例

人民网北京11月8日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至11月7日24时 新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，11月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，均为境外输入病例（陕西9例，上海7例，湖北4例，浙江2例，广东2例，四川2例，山西1例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者924人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例347例（其中重症病例1例），现有疑似病例6例。累计确诊病例3571例，累计治愈出院病例3224例，无死亡病例。

截至11月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例410例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例81168例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86212例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者869056人，尚在医学观察的密切接触者16618人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者36例（境外输入34例）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察32例（境外输入18例）；尚在医学观察无症状感染者824例（境外输入508例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5983例。其中，香港特别行政区5364例（出院5139例，死亡107例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区573例（出院523例，死亡7例）。