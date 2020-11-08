软面白粥，吃不对不养胃

在“养胃”这件事上，很多人坚信白粥、面条、苏打饼干等食物对胃有好处，这种认知没有错，但有些片面。因为它们也有缺点，吃得不对便不养胃。

粥、面条等软烂的食物。它们的优点是水分含量高，容易消化吸收，不会增加胃部负担。但胃有“用进废退”的特点，如果长期吃特别好消化的粥、软饭、软面条，胃的消化能力就会退化变差，更容易出问题。并且胃的健康状况和蛋白质、B族维生素、多种矿物质的供应密切相关。粥、面条等营养价值较低，并不利于养胃。相对来说，杂粮营养更高，对养胃更有利。建议日常增加杂粮摄入量，最好占到主食的 1/3。在没有胃不适的时候，经常吃一些小米、糙米、燕麦这类膳食纤维含量更高、消化速度更慢的杂粮，能提高胃功能。

苏打饼干。苏打饼干中含有碱性的碳酸氢钠，对于中和胃酸有一定的作用，能够缓解“烧心”，但并没有科学依据表明苏打饼干能够治疗各种胃病，或是改善人们的食欲和营养状况。如果需要“中和胃酸”，烤过的普通馒头、烤面包片、馕、馍片等也可以达到效果。更重要的是，酥脆的苏打饼干油脂含量相当可观，大部分产品的脂肪含量都在20%~30%，如果误以为是健康饼干而大量吃，那就不值得了。另一方面，苏打饼干因为要加入“苏打”，即碳酸氢钠，其中所含的钠高于普通饼干，因此不适合高血压和肾病患者食用。

姜。有研究显示，生姜特有的姜辣素，可能具有止吐、抗溃疡、抑菌抗氧化、减少胃黏膜损伤、抑制过多胃酸分泌的作用。不过，姜中的姜辣素含量有限，如果仅仅拿姜当佐料入菜，能起的作用很有限。如果喜欢姜的味道，可以吃点儿姜丝、含姜片。如果不喜欢吃或者吃了觉得不舒服，不需要勉强。

山药、南瓜等根茎类食物。这类食材营养价值较高，其富含的活性物质对胃黏膜有一定的保护作用。但山药淀粉含量较高，不能一次吃太多，可以用来替代部分主食。南瓜富含β胡萝卜素，吃太多会变成“小黄人”，因此吃时也要控制量。▲