世卫组织审视全球貂养殖场生物安全

世界卫生组织6日证实，这一组织正在全球范围审视貂养殖场的生物安全。

丹麦新冠疫情引发安全关注

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫6日表示，世卫组织及其地区办事机构正在审视各地貂养殖场的生物安全，以避免出现“溢出”状况。

范克尔克霍夫所说“溢出”状况，指类似于发生在丹麦的新冠疫情。

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森4日说，鉴于卫生部门在养殖貂身上发现的一个新冠病毒变种已传给人，政府将宰杀这一北欧国家所有养殖貂，数量至多1700万只。丹麦政府次日宣布“封锁”北部7座城市。

荷兰和西班牙等国数月来也在貂养殖场检测到貂感染新冠病毒。

丹麦国家血清研究所说，眼下确认12人感染变异新冠病毒，涉及5座貂养殖场。但丹麦《号外报》以丹麦斯塔滕斯研究所为消息源报道，6月至10月中旬，丹麦214人感染这种新冠病毒变种，其中200人在北日德兰岛。

北日德兰岛是丹麦主要的貂养殖地。丹麦是全球最大的貂皮生产国之一，现有约1100个貂养殖场，饲养约1700万只水貂。

按照丹麦卫生部门说法，新毒株是纤突蛋白变异所致，不会加重人的病情，但能抑制新冠病毒疫苗发挥作用，存在影响新冠疫苗效力的风险。

变异病毒能抑制疫苗效力吗

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦6日说，现在得出变异新冠病毒会抑制疫苗效力的结论为时过早。“我们需要等等看（这种病毒变种）会有什么影响，但我认为，不应该就这种特殊变种是否会影响疫苗效力下定论。现在还没有任何证据。”

世卫组织欧洲地区官员凯瑟琳·斯莫尔伍德说，病毒随着时间发生基因改变“完全正常……我们十分谨慎地追踪这些变化”，目前各国政府和卫生机构无需改变防疫措施。

据世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安介绍，要确定新冠病毒在貂群中，以及在貂和人之间的传播范围，需要更多时间。目前已有证据并不能表明这种由貂传播的变异新冠病毒在行为方式上与过去有何不同。“病毒的特征可能略有不同，但仍是同一种病毒。”他表示，世卫组织目前正与有关各方合作，以完成对丹麦此次新冠病毒“貂传人”事件的首次风险评估。

其他养殖动物感染风险小

尽管丹麦因新冠病毒在养殖貂中传播而对养殖貂展开扑杀，世卫组织食品安全和人畜共患病司病毒专家彼得·安巴雷克仍在记者会上强调，其他养殖动物感染新冠病毒的风险相比貂要小得多，原因有二：首先，研究表明，猪、鸡、牛等养殖动物完全不像貂那样易于感染新冠病毒，即使感染，病毒也无法像在貂群中那样得以维持并传播；其次，目前生产猪肉和鸡肉的现代养殖体系使我们能完全隔离病毒并保护环境不受污染，这意味着更容易防止和控制新冠病毒进入养殖环境。据新华社