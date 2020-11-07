第六届潇湘肿瘤学高峰论坛暨2020湖南肿瘤学大会召开

11月7-8日，由湖南省抗癌协会主办，湖南省肿瘤医院承办的“第六届潇湘肿瘤学高峰论坛暨2020湖南肿瘤学大会”在长沙召开。

会议开幕式上，有湖南省卫生健康委员会副主任、党组成员祝益民、中南大学副校长、湘雅医学院院长陈翔、湖南省科学技术协会学会部副调研员范天厚、湖南省肿瘤医院党委书记禹华月、湖南省肿瘤医院院长、湖南省抗癌协会理事长肖亚洲等领导出席了此次会议，并做了致辞发言。会议旨在促进来自相关领域科学家的研究互动和学术交流，将通过主旨报告和口头报告的形式，搭建湘籍肿瘤学研究领域学者之间的交流探讨平台，深化湘籍肿瘤学研究学者之间的交融合作，共同促进肿瘤研究领域的发展和进步。

作为论坛承办方，湖南省肿瘤医院党委书记禹华月表示：湖南省肿瘤医院已经顺利通过国家“十二五”重点专科建设项目，并进入疑难病症诊治能力提升工程全国百家医院行列。医院将秉承新时代党的卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心，按照医院现代化管理体系推动国家区域医疗中心建设，为实现全民健康而努力奋进。

湖南省肿瘤医院院长肖亚洲指出：医院未来发展将坚持“改革整合资源、开放汇聚资源、创新激活资源”的战略方针，对标创建国家癌症区域医疗中心打造国家医学高地，全面提升整体和区域医疗服务能力。

开幕式期间还举行了湖南省抗癌协会科技奖启动仪式，并为康铁邦、陈策实等10位专家颁发了协会科技奖评审委员会评审专家聘书。

在为期两天的会议中，由上海交通大学医学院陈国强院士、中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）谭蔚泓院士、华东师范大学生命医学研究所刘明耀、中山大学肿瘤防治中心康铁邦、广西医科大学赵永祥、中科院昆明动物研究所陈策实、上海交通大学医学院程金科分别进行了精彩的主题报告，分享了他们在肿瘤基础和临床转化研究领域取得的创新性成果。同时会议还特地开设了青年论坛与专家点评，为青年才俊的成长提供了充分的展示和交流平台。