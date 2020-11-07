武田携“千纸鹤”造型双展台亮相第三届中国国际进口博览会

全球生物制药企业武田制药携承载希望祈福、创新未来的750平米“千纸鹤”造型双展台亮相第三届中国国际进口博览会，并于6日举行了武聚未来暨研发管线发布仪式。

武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪致辞

日本国驻上海总领馆副总领事福田高干，中国罕见病联盟执行理事长李林康，上海市卫生健康委员会领导，中国（上海）自贸区世博管理局局长徐欣，中华医学会血液学分会主任委员、苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长、中国临床肿瘤学会（CSCO）监事会监事长马军，中华医学会消化病学分会主任委员、中山大学附属第一医院副院长、消化内科主任医师陈旻湖，同济大学医学院肿瘤研究所所长、肿瘤学系主任周彩存，武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪，武田亚洲开发中心负责人王璘等嘉宾出席了发布仪式并共同点亮了造型独特的千纸鹤展台。

现场嘉宾共同为武田制药千纸鹤展台揭幕

发布仪式上，武田介绍了未来3-5年内可能在中国获批的15款以上的创新药、10个以上全球或区域品牌的新适应症获批以及强劲的罕见病管线，同时，中国的早期参与更是加速了全球研发。仪式上，武田还分享了未来将持续在华启动的临床开发项目，涵盖肿瘤、罕见病、消化和神经科学在内的四大治疗领域。此外，武田也在积极布局下一代技术的研发，如细胞和基因疗法。王璘博士还重点分享了武田与MD安德森癌症中心关于共同开发脐带血衍生的CAR-NK细胞疗法，帮助武田制药成为细胞疗法领域的创新引领者。根据协议，中国也被纳入全球共同开发的独家协议中。

“中国已成为武田全球的四大关键开发区域之一，与美国、日本、欧洲并列。”武田亚洲开发中心负责人王璘表示,“我们希望通过引入更多全球首创的产品和创新疗法，让中国患者能够与全球其他地区的患者同步获得最具创新性的药物。在健康中国战略的引领下，我们期望通过与合作伙伴积极携手，共同培育创新的健康生态系统，加强中国及亚洲的药物开发实力，加速全球药物创新。”

武田亚洲开发中心负责人王璘博士致辞