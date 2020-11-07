中科健康国际携首发新品亮相第三届进博会

第三届中国国际进口博览会正在国家会展中心（上海）举行。中科健康产业集团旗下子公司—中科健康国际（香港）有限公司携中科香港及中科纽约公司21款境外天然健康产品亮相进博会。

中科在进博会现场举行了境外新品首发会。发布由香港中科引进，美国中科出品的—中科超级灵芝孢子油（ SINO-SCI Super G-spore Oil）、中科超级灵芝孢子糖肽（ SINO-SCI Super G-spore Glycoprotein），产品同步在美国、加拿大及亚太地区发售。据中科健康产业集团总裁冯鹏介绍，这两款新品是与美国FDA认证的GMP合作伙伴战略合作，推出的天然健康产品。