国家卫健委：11月6日新增确诊病例33例 均为境外输入病例

人民网北京11月7日电（许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至11月6日24时 新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，11月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例，均为境外输入病例（上海11例，福建9例，四川4例，陕西4例，内蒙古3例，广东2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者1068人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例344例（其中重症病例1例），现有疑似病例23例。累计确诊病例3543例，累计治愈出院病例3199例，无死亡病例。

截至11月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例419例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例81131例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86184例，现有疑似病例23例。累计追踪到密切接触者868043人，尚在医学观察的密切接触者16532人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（境外输入25例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察34例（境外输入20例）；尚在医学观察无症状感染者823例（境外输入495例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5980例。其中，香港特别行政区5361例（出院5131例，死亡107例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区573例（出院523例，死亡7例）。