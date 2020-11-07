田世宏：高度重视食品安全 努力实现“让人民吃得放心”

人民网上海11月6日电 （记者 杨迪）11月6日，第十三届“一带一路”生态农业与食品安全论坛在上海国家会展中心举行。市场监管总局党组成员、副局长，国家标准委主任田世宏在致辞中表示，要借助中国国际进口博览会的平台，与各国共同探讨如何提高食品安全治理水平、提升优质食品供给能力，满足人民食品安全需求，努力实现“让人民吃得放心”。

田世宏指出，食品安全是重大的民生问题，人民日益增长的美好生活需要对加强食品安全工作提出了新的更高要求，中国政府高度重视食品安全，将其纳入公共安全体系，实施食品安全国家战略。市场监管总局始终把食品安全作为首要任务与核心职能，严格落实“四个最严”要求，督促落实食品安全地方政府属地责任、部门监管责任、食品企业主体责任，综合运用监督检查、抽检监测、风险排查、专项治理、综合执法等手段，努力实现“让人民吃得放心”。

田世宏强调，要坚定不移全面扩大开放，与“一带一路”沿线各国携手努力，借助中国国际进口博览会的平台，共同探讨如何提高食品安全治理水平、提升优质食品供给能力，满足人民食品安全需求。

第十三届“一带一路”生态农业与食品安全论坛由市场监管总局、中国人民对外友好协会、丝路规划研究中心、国际食品法典委员会共同主办。来自政府部门、研究机构、国际组织、外国驻华使馆、中外农产品和食品企业的代表，围绕“地方农业合作与脱贫攻坚”、“中亚地区食品安全与农业合作”、“适应时代发展需求 促进乳品高质量发展”和“谷为民命 提升百姓健康生活”等主题进行了发言和对话交流。