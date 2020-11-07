11月7日是立冬节气，拉开了冬季严寒的序幕。冬天是自然界万物闭藏的季节，人体阳气也相应开始潜藏于内，立冬养生要以敛阴养阳为根本。饮食上以温热为主，可以食用糯米、红枣、芝麻、羊肉、桂圆、韭菜等，可以多吃核桃、松子、榛子等坚果类食物，忌食寒凉生冷黏腻之物。冬季是养肾的好季节，应季食品板栗能派上养生用途，这里推荐两款药膳。

乌骨鸡炖板栗。取板栗仁10枚、乌骨鸡1只、生姜1块、盐适量，将乌骨鸡褪毛、去除内脏，洗净晾干；乌鸡、板栗仁放入砂锅中，加水没过食材，放入生姜，加盖文火焖2小时；起锅加少量食盐即可食用。乌鸡甘平，入肺肾，有滋阴益气、滋补肺肾的功效，加上板栗补肾强筋，两种食物均是冬季补肾的绝佳之品。

板栗粳米粥。取栗子8个、粳米150克，将栗子去壳，洗净；粳米淘净，与栗子放入锅中，加清水适量煮粥，待煮至粥熟时即可食用。栗子和粳米一起吃，可以健运脾胃，增进食欲，还能补肾强筋骨。▲