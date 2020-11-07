北京将增设“无健康码”就医通道

数字化浪潮的快速推进下，预约挂号、健康码等难题时常困扰着老年人。11月5日，北京市召开疫情防控新闻发布会，市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，2020年底前，所有医疗机构开设将为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道，各二级以上医院入口增设老年患者“无健康码”绿色通道。

11月4日，市卫健委就进一步优化老年人挂号就医有关工作进行了部署。提供多渠道挂号服务，各医疗机构完善电话、网络、现场预约等多种预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭医生等代为老年人预约挂号的渠道。二级以上医疗机构在做好非急诊全面预约的基础上，根据老年人就医实际情况，为老年人提供一定比例的现场号源。设置挂号、缴费、检验报告打印等人工服务窗口。同时，2020年底前，所有医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。有条件的医疗机构为养老机构开通预约就诊绿色通道，确保入住老年人能够得到及时有效的医疗救治。

此次，北京市卫健委明确表示，各二级以上医疗机构在做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时，医院入口增设老年患者“无健康码”绿色通道，配备工作人员、志愿者、社会工作者等人员，帮助老年人进行健康码查询操作；协助没有手机、确实无法提供健康码的老年人，通过手工填写流调表等方式完成流行病学史调查，缩短老年人在诊区外等候时间。

“老年人群体规模不断扩大，医疗、康养等这类需求实际上有很大一个缺口。北京近年来推进‘智慧+医’，数字化的健康服务需要渗透到每个群体中，尤其是需求最大的老年群体里。”北京市社科院社会学所副研究员李晓壮告诉北京商报记者。根据《“十四五”时期北京市老龄事业发展规划编制建议报告》，“十四五”时期北京将进入人口深度老龄化社会，“60后”一代成为老年人口重要组成部分，其需求格局也将随之发生明显变化，更加看重生活质量。

“老年人也是重要的消费群体，得让老人消费得方便一些。”李晓壮直言，“北京本身医疗资源很丰富，同时面临老龄社会的现实。在目前双循环的背景下，要既能满足老年群体的便利化需求，同时又把数字服务、健康服务、‘智慧+医’等系统化要素盘活。它就能更好地提供供给侧的结构性变革，又对内循环的供需产生影响。最便利的供给环境下，才能形成一个完整的生态。也减轻大医院就诊压力，落实分级诊疗，解决看病难问题。”

同样，市卫健委也提出推进社区预约转诊，以“社区优先”为原则，进一步扩大社区家庭医生预约号源数量，方便老年患者就近预约挂号。畅通转诊渠道，预约号源优先向基层下沉。综合医联体的核心医院向医联体内基层医疗机构预留20%预约号源，医联体内二、三级医院对转诊签约患者提供优先就诊服务。

李晓壮也建议，可以更多通过社区为老年人提供服务。比如创建健康社区，或者通过技术路径，把挂号等前置到社区当中去，也避免了老年人再去浪费时间学习各种软件或挂号方式。让健康这一要素进入社区当中，同时也有利于基层的公共服务体系建设。（记者 陶凤 王晨婷）