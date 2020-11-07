北京印发秋冬季养老服务机构新冠肺炎疫情防控工作方案 养老机构依风险高低分级防控

为有效应对秋冬季可能出现的疫情防控风险，全力做好养老服务领域常态化及秋冬季疫情防控工作，市民政局、市财政局近日联合印发《北京市秋冬季养老服务机构新冠肺炎疫情防控工作方案》。新方案坚持分级管控、人物并防，同时结合秋冬季呼吸道感染、流感高发特点，要求养老机构做好流感等疫苗接种工作，稳妥推进重点人群接种新冠肺炎疫苗。

街道风险等级决定防控策略

以往，本市无论是疫情高风险区域还是低风险地区，采取统一的疫情防控政策。本次出台的《防控方案》提出分级管理原则，分别针对不同地区的风险等级采取不同的防控策略。一旦发生疫情，各区民政局根据市政府对高、中、低风险地区认定公告，以街道（乡镇）为单位实施分级防控措施。

总的原则是，高风险地区的养老服务机构严格实施封闭式管理，原则上按照《北京市养老机构新冠肺炎疫情防控工作导引（第二版）》执行；中风险地区的养老服务机构原则上按照《关于调整优化养老服务机构常态化疫情防控措施的通知》执行；低风险地区按照《防控方案》执行。

《防控方案》提出，养老机构封闭管理应坚持“非必要不外出、有必要的入院防护从严”原则。市民政局相关负责人介绍，养老机构的封闭管理是“有呼吸”的封闭管理，并不是一级防控状态下的封闭应急管理，将把握必要的防疫平衡，不能因没有疫情而放松，也不能因出现疫情就层层加码、过度防护。

食材快递包裹消毒后再入院

《防控方案》要求，凡进入养老服务机构的食材、快递、包裹等物体表面，尤其是进口冷链食品，严格按照相关规范做好消毒。货物外包装可使用500毫克每升的含氯消毒液充分喷洒或擦拭消毒，作用30分钟，并在机构门口静置30分钟后方可送入机构。

此外，对接触并处置食材、快递等物品的工作人员，要加强自我防护和消毒管理，防止引毒入院。坚持并加强厨房、操作间、储藏室、公共卫生间、空调滤网等重要场所的定期消杀工作。坚持“人物并防”，落细落实各个防控环节。

临时外出老人返院不再隔离

本次出台的《防控方案》还优化了临时外出老人管理程序，针对有事确需外出和临时就医的老人返院程序进行了调整。《防控方案》提出，对有事确需外出（不含临时就医）且当天能够返回机构的老年人，返院后可不再安排隔离观察，但应加强健康监测。临时外出就医老人（含急诊、透析、化疗人员）当天返院后，自返院次日起7天内，需在院内单间居住、单人就餐，且不与其他老人密切接触。院内单间居住、健康监测并不是隔离观察。临时外出就医老年人返院后，如确需与其他老人接触的，应佩戴口罩并保持1米以上的安全距离。

《防控方案》还首次提出建立密切接触者记录制度。据了解，密切接触者即在未采取有效防护与其他人有1米内近距离接触的人员。建立机构内老年人及员工每日密切接触者台账，做到每名人员每日密切接触人员可追踪、可倒查。

《防控方案》还提出探索非接触式家属探视方式，引导养老机构通过构建更接近实景的视频互动方式，增加老年人与家属的日常互动；也可选择指定专区探视方式，引导探视人员隔着玻璃等物理介质进行探视，减少不必要的直接接触。

定期开展抽样核酸检测

《防控方案》要求做好养老机构工作人员疫苗接种等服务保障工作。稳妥推进通勤员工、厨房工作人员、保安、保洁、身体适宜且自愿的老年人等重点人群接种新冠肺炎疫苗。鉴于秋冬季呼吸道感染流感易发、高发特点，各区民政局要主动对接卫生健康部门，组织好机构内工作人员、身体适宜的老年人接种流感疫苗。各区民政局需主动与卫生健康部门对接，确定流感疫苗接种具体时间及安排，力争在11月底完成流感疫苗接种工作。

《防控方案》还提出定期开展抽样核酸检测工作。养老服务机构需每月对通勤人员、后勤厨房工作人员、临时外出就医老年人等其他高风险人群进行抽样核酸检测。根据疫情风险变化情况，可对处于中高风险区域的养老服务机构老年人、工作人员进行全员核酸检测。（本报记者 王琪鹏）