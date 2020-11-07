北京市自来水集团提醒：自来水突然变热请立即停止使用
今天本市将启动试供暖，为了防止发生供暖水串入自来水的突发情况，昨日，市自来水集团发布提醒，严禁将供暖管道与自来水管道相连接；一旦发现自来水变色、变热或者变咸等异常情况，立即停止使用，并拨打自来水集团客户服务热线96116及时反映。
据介绍，供暖水串入自来水中，不仅影响自身饮水安全，也影响周边居民用水安全。主要原因有两个：一是有些供暖锅炉所使用的供暖管道与自来水供水管道相连接，当供暖管网的压力高于自来水管网压力，且中间连接的阀门失效或损坏时，供暖热水或用于软化的食盐水被压入自来水管网送到用户家中，使自来水变热、变咸，造成自来水被污染；二是个别居民装修时，误将供暖管线与自来水管线连接，造成供暖水串入自来水。（记者 解丽）
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