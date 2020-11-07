北京印发秋冬季养老服务机构新冠肺炎疫情防控工作方案 养老院将建立密切接触者记录制度

为有效应对秋冬季可能出现的疫情防控风险，全力做好养老服务领域常态化及秋冬季疫情防控工作，北京市民政局、北京市财政局联合印发了《北京市秋冬季养老服务机构新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》规定了低风险地区疫情防控常态化情形下的防控措施，包括首次提出建立密切接触者记录制度、探索“非接触式”家属探视方式等。

不同风险等级使用不同防控策略

本次《方案》坚持“分类管理、分级管控”原则。以往，所有养老服务机构按照市里防控方案提高或降低防控等级，这次《方案》提出分级管理原则，分别针对不同地区的风险等级使用不同的防控策略。

总的原则为，高风险地区的养老服务机构严格实施封闭式管理，原则上按照《北京市养老机构新冠肺炎疫情防控工作导引（第二版）》执行；中风险地区的养老服务机构原则上按照《关于调整优化养老服务机构常态化疫情防控措施的通知》执行；低风险地区按照《关于做好养老服务机构常态化疫情防控工作的通知》及本《方案》执行。

《方案》要求坚持“非必要不外出、有必要的入院防护从严”原则。市民政局相关负责人介绍，养老机构坚持封闭管理，但这种封闭管理状态是有呼吸的封闭管理，并不是一级防控状态下的封闭应急管理。所以，要把握必要的防疫平衡，不能因没有疫情而放松，也不能因出现疫情就层层加码、过度防护。

健康监测不是隔离观察

北京青年报记者注意到，与7月份发布的96号文件相比，《方案》规定了低风险地区疫情防控常态化情形下的防控措施。需要尤其注意的是，健康监测并不是隔离观察，健康监测是指单间居住、单人就餐，不与其他老人密切接触，确需与其他老人密切接触的，要佩戴口罩并保持一米以上安全距离。

《方案》要求优化健康监测管理，重点关注三个变化，一是要查验应用程序“北京健康宝”的“本人信息扫码登记”状况，关注14天旅行史；二是关注是否有呼吸道传染疾病的症状；三是对出现发热症状的员工，应第一时间向所在养老机构报告。通勤员工与常驻机构员工在室内共同工作时应佩戴口罩，用餐和休息时应分开错时。

首提建立密切接触者记录制度

随着疫情防控实践经验的积累，结合疫情防控中老人集中反映的诉求，《方案》优化了临时外出老人管理程序，针对有事确需外出和临时就医的老人返院程序进行了调整。一是对有事确需外出（不含临时就医）且当天能够返回机构的老年人，返院后可不再安排隔离观察，但应加强健康监测。二是临时外出就医老人（含急诊、透析、化疗人员）当天返院后，自返院次日起7天内，在院内单间居住、单人就餐，且不与其他老人密切接触。

值得注意的是，《方案》首次提出建立密切接触者记录制度。建立密切接触者记录制度，目的是为了防范可能出现的疫情风险，同时能够迅速确定密切接触对象，万一发生疫情后将不良影响降到最低。密切接触者即在未采取有效防护与其他人有一米内近距离接触的人员。建立机构内老年人及员工每日密切接触者台账，做到每名人员每日密切接触人员可追踪、可倒查。

探索“非接触式”家属探视方式

为减少探视引发的风险，《方案》提出非接触式家属探视方式，引导养老机构通过构建更接近实景的视频互动方式，增加老年人与家属的日常互动；也可选择指定专区探视方式，引导探视人员隔着玻璃等物理介质进行探视，有条件的可为他们配备对讲音响设备，减少不必要的直接接触。具体如何操作，由机构根据自身情况进行探索实践。

针对机构内不同功能，《方案》要求养老机构实行分区管理，划分后勤保障区、行政接待区、老年人照护区等，重点加强老年人生活区的管理。每个区域都是相对独立的空间，有条件的机构可以每个楼层作为单独区域，最大限度降低不同区域人员交叉感染接触。老年人在照护区内活动不受限制，也不必佩戴口罩；未实施分区管理的，老年人应科学佩戴口罩，可在保持一米以上社交距离的情况下开展娱乐活动。有序恢复机构内老年人堂食。

此外，《方案》还要求严格执行驿站上门服务人员健康监测制度，对提供堂食服务的驿站，严格执行分散、同向就座，在不佩戴口罩无防护条件下避免互相交流。

文/本报记者 蒋若静