勃林格殷格翰与中国卒中学会在进博会上签署战略合作协议
11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，跨国药企勃林格殷格翰宣布与中国卒中学会正式签署《合作备忘录》。
中国卒中学会副会长卢德宏表示，由于我国卒中高发区域分布广泛，医疗体系复杂多样，卒中救治服务质量和水平也参差不齐，多数医院救治流程不规范、院前和院内的延误现象严重。推动各地卒中综合培训中心的建设是一项需长久进行的工作，为进一步推动全国卒中救治事业，此次，中国卒中学会与勃林格殷格翰达成的战略合作，将有利于促进我国卒中疾病管理工作的快速发展，携手开启中国卒中急性期救治新篇章。
勃林格殷格翰大中华区人用药品事业部负责人董博文表示，公司推出创新的卒中全病程解决方案，覆盖了预防、检测、急救、诊断、治疗、康复、防止复发和疾病教育等卒中疾病的各个环节。此次与中国卒中学会合作，正是体现了我们持续推动中国卒中救治领域发展的决心。未来，我们希望通过四川（成都）卒中综合培训中心的建设，能够辐射整个西部，进一步提升临床医生的救治水平，同时也希望携手更多合作伙伴，全面推广标准化、规范化的卒中诊疗流程，为中国的卒中患者和家庭创造更多健康。
勃林格殷格翰与中国卒中学会签署《合作备忘录》
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