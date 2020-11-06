国家社会心理服务体系建设调研组到驻马店市心理服务体验中心调研
10月27日，广东省精神卫生中心教授贾福军带领国家社会心理服务体系建设调研组一行5人，到驻马店市心理服务体验中心进行全面调研，与一线工作人员交流座谈，为社会心理服务体系建设把脉问诊。
据中心相关负责人介绍，驻马店市心理服务体验中心于2020年8月落成，中心设置科普讲座、团体活动与个体咨询和心理测评等专业场室，配置了用于设备体验和身心状态调节的前沿科技产品。社会心理服务体验中心从8 月21日试运营以来，接待了全国范围的心理学专家团队、社会心理服务机构、高等院校代表团、社会媒体团队、省市级各部门领导与工作团队参观体验。
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