安利亮相2020进博会

11月4日晚，第三届中国国际进口博览会在上海开幕。安利公司连续三年参加进博会。

安利（中国）总裁余放表示，进博会的成功举办，体现了中国经济的强大韧性，以及持续优化的营商环境、不断提升的开放质量，安利将继续加大对中国市场的投资。

据相关负责人介绍，安利此次参展产品，全部为纽崔莱营养保健食品系列，展示全流程质量管控体系，从选取物种、筛选种子、选择农场，到有机种植、采收、萃取、生产、包装，每一个环节都做到了可追溯，最终为消费者提供安全有效的优质产品。安利展区还特别设计了营养健康知识的互动区域，向公众科普科学防疫、营养和运动知识，倡导公众养成健康的生活方式。

安利（中国）总裁余放介绍，自2016年3月推出海外购，特别是2018年首届进博会后，安利加速了引进进口产品的步伐，通过外引内联，深耕中国消费升级的广阔市场。

据相关负责人介绍，今年，安利在中国成立了亚洲保健食品研发中心，结合基因科学、人工智能等科技手段，研发更多符合中国和亚洲消费者的产品，为消费者提供健康生活整体解决方案。