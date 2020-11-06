费森尤斯医疗亮相第三届中国国际进口博览会

11月5日，在第三届中国国际进口博览会上。专注于为肾脏病患者提供全方位血液净化产品和服务的费森尤斯医疗，在现场展示了即将上市的新型体外膜肺氧合设备与配套耗材产品，揭幕了智慧信息化整体解决方案——智慧透析医疗系统。

据相关负责人表示，截至目前，费森尤斯已建立了一套完整的透析解决方案，包括透析机、透析耗材和透析用水处理系统， 为医务人员提供数字化的整体解决方案，为患者提供持续的全病程管理。

费森尤斯医疗中国区总裁陈玉刚表示，中国是费森尤斯医疗重要的市场之一，我们将作为一个强有力的合作伙伴陪伴，支持中国肾脏病领域及重症领域发展，助力中国智慧医疗的建设。