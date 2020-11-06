宅家、办公、出门在外 防护措施都必不可少

秋冬季节，不论是宅在家里休息，办公室里忙碌，还是外出放松身心，防护措施都是必不可少的。根据市卫健委、市疾控中心发布的秋冬季节新冠肺炎居民防护指南，今日我们关注——场景篇。

居家

家中常备体温计、一次性医用口罩、免洗手消毒剂等用品；

保持室内清洁，经常开窗通风，增加室内空气流通；

注意个人卫生，勤晒被褥、勤换衣服，家庭成员不共用毛巾、水杯等个人生活用品；

咳嗽、打喷嚏时要用纸巾、手帕或手肘掩住口鼻；

饭前便后、处理垃圾后、外出回家过后，要用洗手液或肥皂在流动水下洗手，随时保持手卫生；

家庭用餐提倡分餐制，或使用公勺、公筷；

做好个人及家人的健康监测，出现发热、咳嗽等症状要及时就医。

公共交通工具

乘坐公共交通工具时，要全程佩戴口罩。乘坐公交车、出租车时注意开窗通风；遵守秩序，主动配合接受体温检测等措施；注意手卫生，尽量减少触碰公共物品。避免用脏手触摸眼鼻口等部位。

学校

按照学校要求做好健康监测，出现发热、咳嗽等症状时，要及时报告老师。因病缺勤时，要主动说明病因及就医情况；

在书包里备好口罩、纸巾、消毒湿巾或免洗手消毒剂等物品；

养成良好卫生习惯，勤洗手，避免用脏手触摸眼鼻口等部位。咳嗽、打喷嚏时用纸巾、手帕或手肘掩住口鼻。不共用餐具、水杯、毛巾等生活用品。

工作场所

进入工作场所时，要主动配合接受体温检测。休假外出时，要主动汇报目的地；因病缺勤时，要主动说明病因及就医情况；

开会、培训等选择相对宽敞、通风的场所，减少人员聚集；

在电梯、会议室等人员密集或空气流通差的地方要佩戴口罩；

注意个人卫生习惯，避免用脏手触摸眼鼻口等部位，咳嗽、打喷嚏时用纸巾、手帕或手肘掩住口鼻；

接触电梯按钮、扶梯、门把手等公共物品表面后，注意洗手或手消毒；

用餐时分散就座，减少交流，缩短就餐时间；

生产作业时优化工作工序，保证工位间距，减少人员聚集。

出差旅游

提前关注目的地发布疫情信息的官方公众号，尽量不去中高风险地区出差及旅游；

准备好口罩、消毒湿巾、免洗手消毒剂等用品，旅途中做好个人防护；

服从当地疫情防控要求，主动配合接受体温检测、健康码查验等措施；

提前预约宾馆，了解景点景区是否需要预约购票，尽量使用电子支付；

尽量与他人保持1米安全距离，人员密集时要佩戴口罩；

保持手卫生，尽量减少触碰公共物品，接触电梯按钮、扶梯、门把手等公共物品表面后，注意洗手或手消毒；

出现咳嗽、发热等症状时，暂缓行程，及时就医。

本报记者 王静宇