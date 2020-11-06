陕西新增1例境外输入无症状感染者

人民网西安11月6日电 据陕西省卫健委消息，11月5日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至11月5日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

11月5日0-24时，新增报告境外输入无症状感染者1例，无症状感染者解除医学观察1例。截至11月5日24时，累计报告境外输入确诊病例214例，出院186例，在院28例。累计报告境外输入无症状感染者136例，转为确诊病例6例，解除医学观察116例，尚在医学观察的无症状感染者14例。

今日新增：陕西新增1例境外输入无症状感染者为10月30日由阿联酋迪拜至北京CA942航班乘客。10月30日CA942航班到达第一入境点西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。10月30日CA942航班1名乘客隔离期间复检被诊断为无症状感染者。

当前全省隔离密切接触者725人，均为境外输入。

无症状感染者：潘某某，女，30岁，江西籍。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离医学观察。