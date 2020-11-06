平安健康（检测）中心与GE医疗签署战略合作协议

11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，平安医疗健康管理股份有限公司旗下平安健康（检测）中心与通用电气公司旗下的GE医疗业务集团签署战略合作。

据负责人介绍， 此次，GE医疗将为平安健康（检测）中心的专业技术人员提供配套的系统化应用培训，提供三甲医院进修培养、专家讲座及学术论坛参会等机会，将自身的影像教育培训资源嫁接至平安健康（检测）中心的影像教育平台，有望共同打造业内领先的影像教育学院，通过建立医学影像行业金标准，提供高水平和标准化的影像诊断服务，从而推动整个行业的快速发展。

GE医疗CEO张轶昊表示，人才的培养是一个长期的过程，需要多方共同努力，在提升医师水准上，我们将一如既往的组织医师培训。我们也希望此次携手平安健康（检测）中心，通过为专业技术人员提供专项技能培训，提高个人和各大科室的综合业务水平，共同为国家输送高端科研技术人才，改善基层服务能力，提高基层卫生服务的可及性，推动医疗资源的横向整合、纵向流动、优质资源均衡布局，实现“强基层、促健康、降成本”的改革目标。