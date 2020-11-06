北京昨日无新增 市卫健委提示：餐厅就餐需注意这几点

人民网北京11月6日电 据北京市卫健委消息，11月5日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

前往咖啡厅、茶座等场所就坐用餐时，有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的顾客，不建议前往；排队等候时，与他人保持1米以上的社交距离；在咖啡厅、茶座等场所就餐，提倡使用公筷、公勺，实行分餐制；使用公共洗手间时，尽量减少直接用手触摸公共物体表面，如门把手、扶手等，也不要触摸口罩外表面。一旦触摸后需要及时清洗双手，或用消毒湿巾或酒精消毒片擦拭双手。手未做清洁或消毒的情况下，不要触摸自己的口、鼻、眼部；遵循呼吸卫生、咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部、纸巾遮掩，不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。