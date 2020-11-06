新发地果蔬日供应量恢复至疫前
天气转凉，北京市场对南方蔬菜依赖度增加，新发地市场保供作用不断凸显。记者从新发地农产品批发市场获悉，蔬菜水果日供应量不断攀升，最高曾达到4.28万吨，进入11月以来，日供应量一直维持在4万吨左右，恢复到疫情前的供应水平。
“我主要经营四季豆、豇豆等豆类，都是从云南来的，豇豆一天能卖出30吨，四季豆大概有60吨吧。”商户鲁德传说，他在新发地市场经营南菜，进入11月，就到了南菜的旺季，北京人喜欢吃的各类豆角都得从云南、广西等南方进，他们已经备足了货，目前日进场量在80吨至90吨左右，随着南菜增加，日进场量很快将提高到100吨以上。
新发地市场宣传部部长童伟介绍，每年11月起，北京市场对南方菜的依赖度就开始大增，此时市场上三分之一依赖北方设施大棚菜，三分之一依赖冬季储备菜，三分之一靠南菜北运。南菜主要来自广东、广西、云南、海南、四川、湖北、浙江、福建等地。为最大限度减少疫情对市场供应的影响，新发地市场特意提前动员经营大户组织货源，确保蔬菜供应不断档不紧俏。在众多商户的共同努力下，进入11月，市场蔬菜水果供应量稳定保持在4万吨左右，最高曾达到4.28万吨，恢复到疫情前的供应水平。
此外，猪肉上市量也稳步增加，维持在1000头左右，11月4日上市量为1016头，供应充足，使价格维持在相对低的水平，批发价格为每公斤33.4元。童伟表示，新发地市场将在保供稳价的同时认真做好市场各项疫情防控工作，托稳市民的“菜篮子”“果盘子”。（记者 孙颖）
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