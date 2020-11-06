居家和社区养老应无缝对接

开展居家和社区养老，具有前期投资大、回报周期长、服务项目多的特点。为吸引更多社会力量加入，相关部门有必要加大政策支持力度，打造更便利、更开放、更高水平的营商环境

中共中央、国务院去年11月印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》提出，健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系。“基础”和“依托”这两个关键词，为发展居家和社区养老指明了方向。

建立健全多层次养老服务体系，最关键的是打通居家和社区养老的“最后一公里”。从需求看，现阶段我国90%以上的老人选择在家养老，7%左右的老人待在社区，少数人去养老院等机构养老。大多数老人迫切希望在家门口就能解决吃饭、照料、看病、文化娱乐等需求。从供给看，现有的居家和社区养老服务，还不够满足老年人的美好生活需要，其基础性、依托性有待加强。目前，我国养老服务供给呈“哑铃形”特征，即高端服务和兜底性服务供给多，面向大多数中间人群的服务供给较少。

完善养老服务，需要扩大服务总量，补齐供给上的缺口。截至2019年底，全国60岁及以上老年人口已超过2.53亿人，与此同时，我国社区养老照料机构和设施仅有6.4万个，社区互助型养老设施只有10.1万个，专业的居家和社区养老服务还很缺乏。开展居家和社区养老，具有前期投资大、回报周期长、服务项目多的特点。为吸引更多社会力量加入，相关部门有必要加大政策支持力度，打造更便利、更开放、更高水平的营商环境。

完善养老服务，需要加强机构协调。从实践看，目前居家和社区养老之间的协调相对顺畅。比如在一些社区，行动不便的居家老人需要理发或洗澡时，可以直接打电话让社区上门服务。社区养老已发展成为集家政、照护、餐食等多种服务于一体的生活平台，既能为社区老人提供统一的服务场所，也为有特殊需求的居家老人打开了服务通道。但在居家、社区养老和机构养老之间，这种协调机制尚未健全。居家老人与专门养老机构往往缺乏对接渠道，要么不容易进入，要么不方便转出。比如老人在身体健康时，倾向于居家和社区养老，在自理能力较差时，需要住进养老院等机构，等身体或心态好转后，有些老人又希望返回家里。因此，居家和社区养老应加强与专业养老机构的协作，畅通双向转接渠道，完善产业链、服务链，使老人在有不同养老需求时能提供接续连贯的服务。

完善养老服务，还要大力促进医养结合。对老年人而言，医养需求本是融为一体的。去年，我国患有慢性病的老年人已超过1.8亿人，患有一种及以上慢性病的比例达75%，如果健康管不好，生活质量必然大打折扣。因此，医养服务必须紧密结合，以满足大多数社区居家老人的医疗需求，帮助其疾病康复，衔接好生活照料与医疗护理等服务。当前，不少居家、社区养老平台在需要医疗、康复等服务时，社区医疗机构却派不出人手，或缺乏相应的派出服务机制，难以及时提供服务。促进医养结合，一方面需要加紧扩充基层医疗卫生队伍，强健基层服务网，同时也应继续深化改革，调整基层医疗机构参与医养结合的薪酬机制和服务范围，允许社会医疗照护机构更多参与养老服务，为医养业务融合提供更好的制度保障。

养老服务关系千家万户的幸福。作为老年人口最多的国家，我国需要探索一条符合国情的养老道路，全面提升养老服务质量。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 19 版）