这五年，全民健康更托底（“十三五”，总书记关心的这些事）

在实现“两个一百年”奋斗目标的历史进程中，发展卫生健康事业始终处于基础性地位，同国家整体战略紧密衔接，发挥着重要支撑作用。

在重大疫情面前，我们一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位。在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。

要坚持整体谋划、系统重塑、全面提升，改革疾病预防控制体系，提升疫情监测预警和应急响应能力，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生应急法律法规，深入开展爱国卫生运动，着力从体制机制层面理顺关系、强化责任。

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。

——习近平

9月8日上午，北京人民大会堂。

习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上发表重要讲话。

“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价，因为中国共产党的根本宗旨是全心全意为人民服务，我们的国家是人民当家作主的社会主义国家。”“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”总书记坚定的话语久久回荡，掌声经久不息！

人民至上、生命至上。习近平总书记十分关心卫生与健康事业，亲自谋划、亲自推动健康中国建设，把人民健康放在优先发展的战略地位，全方位、全周期保障人民健康，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定了坚实的健康基石。

健康是最宝贵的财富。“十三五”以来，我国交出了一份厚重的“健康答卷”：

——人均预期寿命更长。2019年我国居民人均预期寿命达到77.3岁，主要健康指标总体上居于中高收入国家前列。

——看病就医更方便。超过80%的居民15分钟内能够到达最近的医疗点，重点人群家庭医生签约覆盖率超过70%。

——医疗保障网更密实。基本医疗保险参保人数超过13.5亿人，参保率稳定在95%以上。

——公共卫生防线更牢固。取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。

“探索医改这一世界性难题的中国式解决办法”

健康是幸福之源，健康是强国之基。

习近平总书记指出：“我们将迎难而上，进一步深化医药卫生体制改革，探索医改这一世界性难题的中国式解决办法，着力解决人民群众看病难、看病贵，基本医疗卫生资源均衡配置等问题，致力于实现到2020年人人享有基本医疗卫生服务的目标，不断推进全面建设小康社会进程。”

“十三五”以来，中国医改的成就得到国际社会认同。世界卫生组织、世界银行等机构评价，中国在实现全民健康覆盖方面迅速迈进，基本医疗卫生服务可及性更加均衡，改革成就令世界瞩目。

实践证明，坚持用中国式办法解决医药卫生体制改革难题，方向正确，路径明晰，措施得力，成效显著。

今年4月21日，习近平总书记来到陕西省平利县老县镇中心卫生院考察，详细了解贫困群众看病住院报销比例、严重精神障碍患者治疗、地方病防治、家庭医生签约服务等情况。总书记指出，乡村医疗资源短缺，要靠远程会诊来均衡医疗资源，让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务。

9月，记者来到平利县老县镇中心卫生院，见到凤桥村五组村民杨青山。他从家门口坐公交车，8分钟左右就能到达卫生院。

“自从镇上有了彩超、尿检等设备，看病再也不用折腾了。”杨青山说，以前看病做检查，去县城、到市里，来回需要一天。现在不仅在镇卫生院就能做，还可通过远程诊疗会诊。目前，卫生院有内科、外科、检验室、中医馆、发热门诊、住院部等。

今年6月，当地政府为卫生院配送了心电监护仪、尿分析仪、彩超、数字平板X线成像系统、救护车等价值100余万元的医疗设备。

“在我们卫生院，每年都有150名患者通过远程诊疗获得免费服务。”老县镇中心卫生院院长李小东说。规范化的远程诊疗，让全镇2.1万居民享受到城里大医院专家的诊疗服务。

健康中国建设，不仅要看“队头”，还要看“队尾”。因病致贫、因病返贫，是脱贫攻坚的一大障碍。欲拔穷根，先除病根。

习近平总书记始终心系困难群众，反复强调深入实施健康扶贫工程。

2017年6月21日下午，总书记来到山西省忻州市岢岚县赵家洼村考察。赵家洼村是吕梁山集中连片特困地区的深度贫困村。总书记到特困户刘福有、曹六仁、王三女家中看望。每到一户，总书记都仔细察看生活设施，详细了解致贫原因和扶贫措施落实成效，要求有关负责同志高度重视因病致贫、因病返贫问题。

今年9月，记者走进赵家洼村王三女家，只见地板干干净净，茶几沙发也拾掇得很整洁，客厅墙上挂着总书记到赵家洼村考察时的照片。

王三女今年71岁，一家三口人，时常需要用药。她的老伴10年前就不在了，儿子5年前得肺癌去世后，留下一双智残儿女。

“这年头，老百姓看病真省心！”今年1月，王三女因脑梗住院10多天，医药费报销了90%，自己只花了4000多元。王三女说：“以前儿子看病，一住院就交押金，一堆检查下来，还没等做手术就又要续费了。现在有了好政策，看病报销政府兜底，心里踏实多了！”

“十三五”以来，我国健康扶贫力度空前，医改取得新的成效。各地对农村贫困家庭逐户、逐人、逐病摸底，精准施策，分类救治，将贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助制度覆盖范围，确保贫困人口病有所医。

“织密防护网、筑牢筑实隔离墙”

面对突如其来的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，付出巨大努力，取得抗击疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举！

病毒突袭而至，疫情来势汹汹，人民生命安全和身体健康面临严重威胁。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，全国人民万众一心、众志成城，同舟共济、守望相助，疫情防控的人民战争、总体战、阻击战迅速打响。

今年1月25日，农历正月初一，习近平总书记在主持召开中共中央政治局常委会会议时指出：“生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。各级党委和政府必须按照党中央决策部署，全面动员，全面部署，全面加强工作，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。”

今年2月10日下午，总书记来到北京地坛医院，察看新冠肺炎感染者住院诊疗情况，通过视频连线武汉市新冠肺炎患者收治医院，听取中央指导组、湖北指挥部有关情况汇报，慰问奋战在一线的医务工作者。

孙教授曾是北京地坛医院收治的危重症患者。住院期间，他对医生说：“我特别想看看外面的风景，心里能亮堂点儿。”于是，地坛医院重症医学科主任刘景院轻轻地把窗帘拉起来。怕其他同事不知道情况，他还留下了一张纸条，贴在玻璃上：“不要放下窗帘，孙教授要看风景。”一束温暖的光，让孙教授看到了生命的希望。

“重症医学科是重症救治的急先锋，也是最后一个撤出战场的科室。”刘景院说。8月25日，随着最后两名患者在北京地坛医院治愈出院，北京新冠肺炎确诊在院病例全部清零。北京地坛医院在北京市最早接收新冠肺炎患者，医务人员坚守226天，收治确诊患者612例，接收机场和隔离点转送筛查人员3099人。

“在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”今年5月22日下午，总书记在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时指出。

“人民至上、生命至上”，在亲自指挥、亲自部署疫情防控斗争的过程中，总书记反复强调。

今年6月2日，习近平总书记主持召开专家学者座谈会时强调：“人民安全是国家安全的基石。要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。”

今年3月10日，总书记飞赴武汉考察新冠肺炎疫情防控工作。在武汉市东湖新城社区，总书记察看了社区卫生防疫等情况，同社区工作者、基层民警、卫生服务站医生、下沉干部、志愿者等亲切交流。

社区是疫情防控最前线，而社区卫生服务站又是前线的前线。时隔半年多，回想总书记在武汉市东湖新城社区考察时的情景，社区卫生服务站医生胡艾丽依然激动不已。

“我们虽然已经恢复正常诊疗，但丝毫没有放松疫情防控这根弦。”胡艾丽说，社区卫生站已经组织了多轮培训，让所有医护人员都熟练掌握个人防护措施和接诊流程。

记者在卫生服务站看到，患者进入大门后，迎面便是预检分诊导医台，所有前来的患者均要先量体温，发热患者会被安排在留观室观察，然后由社区工作者送到附近的梨园医院就诊。

“作为基层医疗机构，我们正在总结疫情防控经验，补短板、堵漏洞、强弱项，为保障人民生命安全和身体健康夯实基础。”社区卫生服务站站长甘露说，服务站正在加强信息化建设，目前已经加入了市区发热门诊闭环管理系统，一旦发现新冠肺炎疑似病例，立即上报。

如今，一道道公共卫生防线正在筑牢，一张张疾病防控网正在织密，护佑着亿万人民的生命安全和身体健康。

“中医药大有可为，好好干！”

2015年12月，习近平总书记在致中国中医科学院成立60周年的贺信中指出：“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”

2017年全国两会期间，总书记参加四川代表团审议，向好医生药业集团董事长耿福能询问：“附子的市场稳不稳定？”耿福能回答：“市场稳定，请总书记放心！”审议结束后，总书记握着耿福能的手说：“中医药大有可为，好好干！”

“总书记的话坚定了我们发展中医药产业的信心。中药产业发展要下真功夫，往精处做、往深处做、往实处做。”耿福能说。

在四川省凉山彝族自治州布拖县火灯村，好医生集团帮扶村里种植药材，村民马查尼尔终于找到了摆脱穷困的机会。他率先参与中药材附子的种植。今年，附子长势越来越好，4个附子就有1斤重，收入也越来越高。如今，马查尼尔成为当地种植中药材的致富带头人。

“十三五”以来，我国中医药事业发展成绩显著。全国九成以上社区卫生服务中心、乡镇卫生院提供中医药服务，越来越多的居民爱中医、用中医。古老的中医药焕发生机，为健康中国建设提供了新动力。

2018年10月，习近平总书记考察珠海横琴新区粤澳合作中医药科技产业园时强调，要深入发掘中医药宝库中的精华，推进产学研一体化，推进中医药产业化、现代化，让中医药走向世界。

近日，记者走进粤澳合作中医药科技产业园。远远望去，产业园就像一艘停泊在南海边即将远航的巨轮。

在产业园展览室内，新研发的中医药产品琳琅满目。具有国际先进水准的专业化公共服务平台，发挥着中医药科技创新平台的优势。目前，粤港澳大湾区中医药科技成果转化基地已经投入运营。

“进驻产业园后，我们不但有机会发展大湾区市场，同时还能拓展海外市场，这让我们开阔了眼界。”澳门澳邦制药有限公司负责人说，澳邦原本是澳门一家小作坊，进驻粤澳合作中医药科技产业园后，专家团队与其对接，产品品质得到极大提升，已经完成两种新药的研发，成为一家创新型企业。

传承精华，让中医药发扬光大；守正创新，让中医药清流激荡。如今，中医药振兴发展迎来大好时机，为健康中国建设谱写新的篇章！

全民健康托起全面小康。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民满怀对美好生活的向往，阔步走在全面小康的大道上！

（本报记者白剑峰、王君平、邱超奕、周亚军、龚仕建、李刚、程远州）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 04 版）