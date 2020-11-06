北京:年底前医疗机构须设老年人就医绿色通道

昨天下午，北京市新冠肺炎疫情防控工作第175场新闻发布会召开，针对如何适应常态化疫情防控和老年人日常就医需求，解决老年人在运用智能技术挂号就医方面遇到的困难，北京市卫健委一级巡视员、新闻发言人高小俊表示，年底前，所有医疗机构都须开设老年人挂号、就医等绿色通道。

高小俊表示，将为老年人提供多渠道挂号服务。各医疗机构应完善电话、网络、现场预约等多种预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭医生等代为老年人预约挂号的渠道。二级以上医疗机构在做好非急诊全面预约的基础上，根据老年人就医实际情况，为老年人提供一定比例的现场号源。设置挂号、缴费、检验报告打印等人工服务窗口，配备导医、志愿者、社会工作者等人员，为老年人提供就医指导服务。

同时，建立预约绿色通道。2020年底前，所有医疗机构要开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。有条件的医疗机构要为养老机构开通预约就诊绿色通道，为入住老年人提供医疗巡诊、健康管理、康复指导、保健咨询、预约就诊、急诊急救、中医养生保健等服务，确保入住老年人能够得到及时有效的医疗救治。

高小俊指出，各二级以上医疗机构在做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时，医院入口应增设老年患者“无健康码”绿色通道，配备工作人员、志愿者、社会工作者等人员，帮助老年人进行健康码查询操作；协助没有手机、确实无法提供健康码的老年人，通过手工填写流调表等方式完成流行病学史调查，缩短老年人在诊区外的等候时间。

本市将完善预约转诊服务。推进社区预约转诊，以“社区优先”为原则，进一步扩大社区家庭医生预约号源数量，方便老年患者就近预约挂号。畅通转诊渠道，预约号源优先向基层下沉。综合医联体的核心医院向医联体内基层医疗机构预留20%预约号源，医联体内二、三级医院对转诊签约患者提供优先就诊服务。

此外，各医疗机构针对老年人使用互联网和智能设备中遇到的困难，应优化互联网医疗服务平台界面设计和服务功能，充分考虑老年人的使用习惯，简化网上办理就医服务流程，为老年人提供语音引导、人工咨询等功能。在互联网医院建设中充分融入方便老年患者的就医服务流程，推进互联网医疗服务平台与医疗机构自助挂号、取号叫号、缴费、检验报告、取药等智能终端设备的信息联通，优化线下线上一体化服务。

病例

本市11月4日新增1例，境外输入新冠肺炎确诊复阳病例

昨天下午的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，11月4日零时至24时，本市新增1例境外输入新冠肺炎确诊复阳病例。

某女，31岁，湖北籍，在瑞典工作。2020年10月11日出现咳嗽等症状，10月14日在瑞典当地医院就诊，新冠病毒核酸检测为阳性，自服药物后逐渐好转。10月21日、10月30日两次到瑞典当地医院就诊，查新冠病毒核酸为阴性。10月25日，该病例与朋友到当地餐馆就餐；10月31日至11月2日，曾前往当地市中心购物，其间未全程佩戴口罩。11月2日从瑞典乘坐SK1429航班经停丹麦，后转乘CA878航班于11月3日抵京，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店。11月4日海关报告其咽拭子核酸检测结果为阳性，当日由120负压救护车转运至地坛医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（复阳），临床分型为轻型。已对该病例的同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告；已对其居住的集中隔离酒店进行消毒。

提示

目前国外疫情仍处于高发态势，市民应坚持非必要不出境

庞星火介绍，目前国外疫情仍处于高发态势，境外输入确诊病例时有发生，市民朋友应坚持非必要不出境，如果必须乘坐飞机，也应尽量选择直航航班，减少中转。在旅途中要注意全程佩戴口罩，保持手部卫生，做好个人防护。境外工作、留学的人员，工作生活中应做好个人防护，不聚集，减少外出。出现不适及时就医，避免长途旅行。境外回国人员应认真了解有关国家的核酸、抗体检测要求，按照相关规定做好检测，入境时要主动、如实进行健康申报，配合海关检疫部门的健康检疫，进行集中隔离医学观察，减少与其他人的接触。在医学观察期间出现任何身体异常，均要及时报告，做到早发现、早报告、早治疗，减少传染病传播风险。

回应

多项措施避免普通患者与新冠肺炎患者共用CT

昨天的发布会上，有记者提问：现在患者去医院做CT等检查安全吗？是否会有和新冠肺炎患者共用CT等情况出现？对此，高小俊回应，北京市对院感防控工作非常重视，将加强医疗机构院感防控培训，持续开展演练和考核，对患者就诊环节等存在的隐患和弱项进行排查整改，加大对医疗机构为患者做检查时共用CT、B超和核磁共振检查室等问题的督查。

高小俊介绍，目前北京市境外输入确诊病例等均转运至地坛医院。医院通过官网等方式持续发布提示，并已暂停普通发热门诊。医院购置方舱CT，用于新冠肺炎确诊和疑似病例的检查。此外，将严格落实一人一用一消毒和分时段终末消毒措施。

文/本报记者 解丽 李泽伟