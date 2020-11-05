再鼎医药携手乐城先行区共建“先进肿瘤治疗中心”

11月5日，在第三届中国国际进出口博览会上，再鼎医药与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局、中国临床肿瘤学会（CSCO）基金会和海南第一成美医疗产业集团有限公司签订战略合作协议，四方将建立战略合作关系，各自整合优势资源，以政策、资源、资金、医疗资源、技术、设备、人才等优势，合作搭建“先进肿瘤治疗中心”。

据介绍，此次战略合作的达成，旨在从多维度推进海南“全球先进肿瘤治疗中心”的建设，进一步促进海南省肿瘤治疗水平与国际接轨，让更多的中国肿瘤患者毋须走出国门，即可享受全球最先进的肿瘤药物和治疗方式。

博鳌乐城管理局副局长刘哲峰表示，博鳌乐城管理局坚持整体推进乐博鳌乐城的国际医疗旅游的向高质量、高标准的高端化发展，实现医疗技术、装备和药品与国际先进水平的“三同步”。我们期待此次再鼎医药与博鳌乐城的合作，将“全球先进肿瘤治疗中心”打造成具有国际一流水准的肿瘤医疗、教学、科研中心和国际肿瘤医疗技术的新高地，吸引更多国际领先的优质制造企业与博鳌乐城展开深度合作。

CSCO基金会理事长，中国肿瘤学会（CSCO）前任理事长李进说，作为全国领先的肿瘤学术组织，CSCO基金会将充分发挥基金会的影响力，汇聚肿瘤学专家，借力海南优势政策，推动海南肿瘤学科的发展和进步。

海南第一投资集团董事长蒋会成表示，期待通过展开合作，服务海南和全国乃至东南亚患者，打造创新型生物制药企业与博鳌乐城在国际高端医疗旅游领域的合作示范样板。

再鼎医药创始人、董事长兼首席执行官杜莹表示，相信此次战略合作，将有助于我国肿瘤患者同步使用全球领先的创新药品。真正做到不出国门，即能共享全球顶尖医药创新成果。