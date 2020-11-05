2020中国非公医协康复学术年会暨无锡国济康复护理分论坛将召开
11月20日-22日，由中国非公立医疗机构协会、中国非公医协康复医学专业委员会主办，东方华康医疗集团旗下无锡国济康复医院承办的2020年中国非公医协全国康复医学学术年会将在江苏无锡召开。
据论坛主办方介绍，本次大会的主题为康复服务于民，医疗质量先行。大会将围绕当前康复医学技术热点及其相关产业热门话题展开交流，包括脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、骨关节、疼痛、老年病、肿瘤、及儿童疾病康复等在内的全方位康复医学技术交流，同时有康复医疗机构投资建设管理、康复养老模式研究、康复与保险等投融资机构合作探讨、康复医疗机构质量控制、人才培养、品牌建设、等管理类主题交流。
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