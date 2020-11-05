拜耳亮相第三届进博会
11月5日，第三届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）如期开幕，也是拜耳连续第三年亮相进博会。
据拜耳负责人介绍，作为中国国际进口博览会展商联盟成员，拜耳今年进一步加大了参与力度，展台总面积扩大到前两届展台规模的两倍。其中，医疗器械及医药保健展区的参展规模进一步扩大，围绕“共享健康，消除饥饿”的全新企业愿景，拜耳通过一系列亮点展品和精彩活动，直观展示在医疗健康和农业领域的核心竞争力。此外，拜耳今年还在公共卫生防疫专区设置独立的展台，展示拜耳在此次抗击新冠疫情过程中，对支持中国公共卫生防疫能力建设、推动全球公共卫生体系优化创新做出的贡献。
拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳集团大中华区总裁江维表示，第三届进博会的如期举行，彰显了中国稳外贸稳外资的决心。拜耳将积极承担企业社会责任，带来更多的创新产品和解决方案。未来，拜耳还将继续与更多中国合作伙伴携手并进。
据拜耳负责人介绍，此次进博会，拜耳呈现覆盖预防、诊断、缓解及治疗于一体的医疗解决方案和创新、高效、环保的综合农业解决方案。
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